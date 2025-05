Ironman und Demos: Hier wird es in Hamburg am Wochenende eng

Autofahrer werden an diesem Wochenende in Hamburg viel Geduld aufbringen müssen. Für die Innenstadt sind mehrere Demos angemeldet worden, zudem werden zahlreiche Strecken für den Ironman gesperrt.

In den Stadtteilen HafenCity, Hamburg-Altstadt, Neustadt und St. Georg soll es am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr mehrere Demonstrationen geben. Daher werden Straßen gesperrt. Insbesondere im Bereich des Deichtorplatzes und des Hauptbahnhofes kann es zu längerfristigen Einschränkungen kommen. Die AfD-Politikerin Nicole Jordan hat eine Demonstration angemeldet, Beginn ist um 13 Uhr am Platz der Deutschen Einheit in der HafenCity. Linke Gruppen haben Gegendemos angekündigt, sie starten um 11.30 Uhr am Baumwall sowie um 13 Uhr am Hansaplatz. Ein weiterer Aufzug startet am Carl-von-Ossietzky-Platz und endet um 17 Uhr am Gänsemarkt.

Sperrungen auch für den Ironman-Wettkampf

Die Polizei empfiehlt Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt dringend, auf die Anreise mit dem Pkw zu verzichten und auf U- und S-Bahnen auszuweichen.

Am Sonntag finden außerdem die Ironman European Championships in Hamburg statt, an der rund 3000 Sportlerinnen und Sportler aus 60 Nationen teilnehmen. Sie schwimmen durch die Alster, fahren mit dem Fahrrad in die Vier- und Marschlande und laufen durch die Stadt.

Seit Freitag gibt es bereits Sperrungen im Bereich Ballindamm und Jungfernstieg. Der zentrale Start- und Zielbereich befindet sich am Jungfernstieg. Zusätzlich werden unter anderem die Lombardsbrücke, der Glockengießerwall und der Wallringtunnel bis zum Deichtorplatz gesperrt. Die Radstrecke des Wettbewerbs führt am Sonntag durch den Hamburger Westen bis in Höhe des Hohenzollernrings (Ottensen) sowie in den Südosten bis zum Zollenspieker-Hauptdeich (Kirchwerder).

Auch hier empfiehlt die Polizei allen Verkehrsteilnehmenden, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren. (geb)