Ironman Hamburg: Neue Strecke nach Anwohnerprotesten – die Sperrungen im Überblick

Nach einem tödlichen Crash vor drei Jahren war die Radfahrstrecke beim Ironman Hamburg verändert worden. Weil Anwohner sich über den neuen Streckenverlauf beschwert hatten, ist der Verlauf erneut angepasst worden.

Am Sonntag (7. Juni) misst sich die europäische Triathlon-Elite beim Ironman Hamburg: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum krönenden Abschluss ein Marathon über 42,195 Kilometer. Die sportliche Großleistung geht mit großflächigen Sperrungen im ganzen Stadtgebiet einher.

Ironman Hamburg: Radstrecke zurück auf altem Stand

Für besonders viele Diskussionen sorgte die Radstrecke: Die war nach einem tödlichen Unfall im Jahr 2023 angepasst worden. In den Vier- und Marschlanden waren ein Begleitmotorrad und ein Radfahrer kollidiert. Der Triathlet wurde schwer verletzt, der Motorradfahrer starb. Auf dem Teilstück am Deich passierten hin- und zurückfahrende Teilnehmende einander direkt.

In den Folgejahren wurde die Streckenführung zu einem Rundkurs ohne direkten Gegenverkehr verändert. Das aber löste massive Beschwerden der Anwohner:innen aus, zwischenzeitlich stand sogar die Durchführung des Ironman auf der Kippe. Erheblich weniger Menschen würden „in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt“, erklärte der CDU-Lokalpolitiker Jörg Froh, nachdem die neue alte Streckenführung in der Bezirksversammlung beschlossen worden war.

Triathlon in Hamburg: Die wichtigsten Sperrungen im Überblick

Auch wenn das Rennen erst am Sonntag startet, gibt es die ersten Sperrungen rund um den Start-/Zielbereich in der City (unter anderem Ballindamm, Bergstraße und Jungfernstieg) bereits am Freitag. In der Innenstadt werden am Renntag außerdem unter anderem der Wallringtunnel und die Lombardsbrücke gesperrt.

Alle Sperrungen im Einzelnen auf der Webseite des Ironman

Die Laufstrecke verläuft am linken Alsterufer, dort kommt es zu diversen Sperrungen. Weitaus mehr Auswirkungen hat aber der Radsportteil des Ironman: Im Westen verläuft der Parcours über Palmaille, Königstraße und Elbchaussee bis zum Jenischpark. Am anderen Alsterufer geht es für die Triathleten über Hammerbrook und die Vier- und Marschlande bis zum Zollenspieker Fährhaus. Nach der verkürzten Schleife geht es im Gegenverkehr zurück am Deich entlang – hoffentlich unfallfrei.