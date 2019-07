Ironman 2019 in Hamburg: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Am Sonntag treten die hartgesottensten Triathleten in Hamburg zum Ironman an: Das Schwimmen durch die Alster findet trotz Blaualgen-Belastung statt, hinzu kommen rund 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen durch das Hamburger Stadtgebiet. Einige Straßen bleiben hierfür am Wochenende gesperrt. Die MOPO gibt einen Überblick.

Von den Sperrungen betroffen sind besonders die Bereiche rund um die Binnen- und Außenalster: Der Jungfernstieg und Neue Jungfernstieg, die Große Bleichen, der Ballindamm und die Lombardsbrücke bleiben bis Montag 6 Uhr gesperrt. Entlang der Außenalster bleiben unter anderem das Alsterufer und die Alsterterrasse bis Sonntagabend gesperrt.

Sperrzeiten in der Hamburger Innenstadt

Jungfernstieg, Gänsemarkt, Neuer Jungfernstieg, Lombardsbrücke: Von Sonnabend 20 Uhr bis Montag 6 Uhr

Ballindamm wasserseitig: Von Freitag 10 Uhr bis Montag 6 Uhr

Ballindamm häuserseitig: Von Freitag 20 Uhr bis Montag 6 Uhr

Sperrungen auf der Rad-Strecke in Hamburgs Süd-Osten

Die Radstrecke führt die Athleten dieses Jahr von der Innenstadt durch das Hafengebiet bis in die Vierlande. In diesem Bereich wird es am Sonntag zwischen 6 Uhr und 17 Uhr zu diversen Einschränkungen unter anderem in Altenwerder, Billbrook, Moorfleet, Ochsenwerder, Rothenburgsort, Spadenland und Warwisch kommen. Auch die Querung der Rennstrecke ist in dieser Zeit nicht möglich.

Detaillierte Informationen zu allen Strecken und Sperrzeiten, sowie eine interaktive Sperrungskarte finden sich auf der Website des Veranstalters.