Irankrieg: Erste Maschine aus den Emiraten in Hamburg erwartet

Seit dem Ausbruch des Irankriegs ist der Flugverkehr in den Nahen Osten erheblich eingeschränkt. Am Freitagmittag soll jetzt die erste Maschine aus Dubai wieder in Hamburg landen.

Um 13.39 Uhr soll der Emirates-Flieger in Hamburg landen. Die geplante Ankunftszeit war laut Flughafen-Website 12.55 Uhr. Ein Flug aus Doha, der um 13 Uhr ankommen sollte, wurde gestrichen, genau wie eine weitere Maschine aus Dubai am Abend.

Verbindungen gestrichen: Touristen sitzen fest

In der vergangenen Woche wurden alle Flugverbindungen in den Nahen Osten gestrichen. Wegen des Irankriegs wurden die Flughäfen und Lufträume geschlossen. Zehntausende deutsche Touristen sitzen jetzt in der Region fest.

Die Airline Eurowings hatte angekündigt, eine Maschine ins saudische Riad zu schicken, um Touristen zu evakuieren. Die Ankunft ist am Samstag um 0.30 Uhr geplant. Auch die Bundesregierung kündigte Evakuierungsflüge aus dem Oman an. (mp)