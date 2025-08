Investor kauft Neubau im Herzen von Ottensen

In Ottensen findet man so ziemlich alles, was das Herz begehrt: Kleine Cafés an der Straßenecke, edle Restaurants und jede Menge Bars. Im Herzen des Stadtteils hat ein Investor nun einen großen Neubau an der Bahrenfelder Straße gekauft.

Aus dem Stadtbild von Ottensen ist der Neubau an der Bahrenfelder Straße 177-181 kaum noch wegzudenken: Nur zehn Gehminuten vom Bahnhof Altona entfernt, beherbergt das Gebäude unter anderem das Copenhagen Coffee-Lab und die L’antica Pizzeria Da Michele Hamburg, die für ihre traditionelle neapolitanische Pizza bekannt ist.

33 Wohnungen auf sechs Stockwerken

Diesen Neubau hat nun ein institutioneller Investor über die Quantum Immobilien AG erworben. Das Gebäude umfasst auf sechs Stockwerken 33 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten, die unter anderem von der Pizzeria, dem Copenhagen Coffee Lab und einem Kumpir-Imbiss genutzt werden.

„Wir freuen uns, eine solch nachgefragte Immobilie in einem der beliebtesten Wohn- und Szeneviertel Hamburgs für unseren Investor sichern zu können“, sagt Martin Berghoff, Geschäftsführer von Quantum, und fügt hinzu: „Hamburg-Ottensen besticht durch die Nähe zur Stadt sowie zur Elbe und nicht zuletzt durch zahlreiche kleine Geschäfte, Restaurants, Cafés und Bars, die das Viertel vielfältig und lebenswert machen. Dazu tragen auch die in diesem Objekt ansässigen Gastro-Mieter bei.“

Neubau wurde 2021 fertiggestellt

Das Gebäude in der Bahrenfelder Straße 177-181 wurde 2021 fertiggestellt und umfasst insgesamt 23 freifinanzierte sowie zehn mietpreisgebundene Wohn- und vier Gewerbeeinheiten. Alle sind vermietet. Der Wohnungsmix variiert von ein bis drei Zimmern bei einer Durchschnittsgröße von ca. 62 m².

Das könnte sie auch interessieren: So viele Hamburger rasseln durch die Fahrprüfung

Die Quantum Immobilien AG ist ein Hamburger Unternehmen, das sich auf den Neubau und die Umgestaltung von Immobilien spezialisiert hat. Insgesamt hat der Bauprojektentwickler bereits Immobilienprojekte mit einem Volumen von ca. 6,0 Mrd. Euro realisiert. Außerdem bietet Quantum über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft verschiedene Anlageprodukte für institutionelle Investoren an. (mp)