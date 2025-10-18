mopo plus logo
Dieter Becken realisierte zumindest schon so manch anderes Großprojekt.

Der Hamburger Unternehmer Dieter Becken realisierte schon so manch anderes Großprojekt. Foto: MOPO-Collage: Patrick Sun/Florian Quandt

  • HafenCity

paidInvestor Becken: „Elbtower ist der perfekte Standort für ein Museum“

Die Stadt schaut auf Dieter Becken. Der bekannte Hamburger Immobilien-Unternehmer ist der Kopf eines Konsortiums, das den halbfertigen Elbtower vom Insolvenzverwalter kaufen und das Bauwerk endlich fertigstellen will. Am Firmensitz, dem Finnlandhaus an der Esplanade, traf die MOPO ihn zum Interview. Er verrät, wie viel günstiger die verkleinerte Variante des Elbtowers wird – und ob die Aussichtsplattform für die Öffentlichkeit weiterhin eingeplant ist.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

