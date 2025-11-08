mopo plus logo
Nico Semsrott

Satiriker Nico Semsrott hat die Initiative „Prüf“ gestartet und ruft zur Demo in Hamburg auf (Archivbild). Foto: imago/Mauersberger

paidWarum demonstrieren Sie heute in Hamburg, Herr Semsrott?

Der Hamburger Satiriker und Ex-Politiker Nico Semsrott („Heute-Show“, Die Partei) ruft für Samstag zu einer großen Demo in der Innenstadt auf. Mit seiner „Prüf“-Initiative fordert er die Prüfung eines Verbots der „großen rechtsextremen Parteien“ in Deutschland. Jeden zweiten Samstag im Monat will Semsrott demonstrieren – so lange, bis der Bundesrat eine Prüfung beantragt. Die MOPO hat mit dem selbsternannten „Demotivationstrainer“ über seine Strategie gesprochen, warum er bewusst kein Parteiverbot fordert und was er an Hamburgs Regierung kritisiert.

