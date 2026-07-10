Kein Glück für den Foodcourt im Hanseviertel: Nachdem schon „Le Big TamTam“ schließen musste, meldet nun auch der Nachfolger Insolvenz an.

Schluss mit „Taste the bite. Catch the vibe“: Der Foodcourt „TamTam“ im Hanseviertel ist offenbar insolvent. Nur ein halbes Jahr nach der Eröffnung unter Top-Gastronom Tim Plasse.

Wie der „Genuss Guide“ berichtet, ist das „TamTam“ im Hamburger Hanseviertel vorerst geschlossen. Grund dafür ist ein Insolvenzantrag des Betreibers Tim Plasse. In einem Interview mit dem Magazin sagt Plasse: „Erst mal machen wir bis Monatsende Betriebsferien.“ Wie es danach weitergeht, sei noch unklar. Ein vorläufiges Insolvenzverfahren sei aber bereits eröffnet worden.

Anscheinend ist es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Immobilieneigentümer und Plasse gekommen: Weil der Eigentümer nicht mehr in die Fläche investieren wollte, sei Plasse in Schwierigkeiten geraten, sagt er. Eine Einigung ist bislang nicht in Sicht.

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„TamTam“ erst im Oktober 2025 eröffnet

Die Schließung kommt überraschend. Denn Plasse hat das „TamTam“ erst vor einem guten halben Jahr im Hanseviertel eröffnet: im Oktober 2025 – nur einen Monat, nachdem das „Le big TamTam“ schließen musste.

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Sein Fokus lag auf einer vielseitigen Küche, erschwinglichen Preisen und regelmäßigen Events. Damals hatte Plasse die Passage als einen „Rohdiamanten mit großem Potential“ beschrieben.

Plasse fordert bessere Rahmenbedingungen für die Gastronomie

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„Nach wie vor glaube ich, dass das Konzept richtig und gut ist“, sagt Plasse zum „Genuss Guide“. Aber große Gastro-Flächen in Innenstadtlage seien auch mit hohen Kosten und Abhängigkeiten verbunden. Das stelle Betreiber vor große Herausforderungen. Daher fordert Plasse bessere Rahmenbedingungen für die Gastronomie.

Auf der Internetseite und dem Instagram-Account des „TamTam“ gibt es bislang noch keine Nachricht zum Insolvenzverfahren. Auch die Öffnungszeiten sind noch nicht aktualisiert worden.



