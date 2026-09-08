In den „Westend Gardens“ in Frankfurt sollten neue schicke Büros im Bestand entstehen, doch jetzt musste der Hamburger Entwickler einen Insolvenzantrag einreichen.

So stellte sich der Hamburger Entwickler die „Westend Gardens“ vor: Büros mit begrüntem Innenhof. GARBE Immobilien-Projekte, schneider+schumacher, moka-studio

Im schicken Frankfurter Westend wollte der Hamburger Immobilieninvestor Garbe die noch schickeren „Westend Gardens“ errichten, ein Millionenprojekt. Doch daraus wird wohl vorerst nichts. Vor Kurzem musste der Entwickler für die entsprechende Projektgesellschaft einen Insolvenzantrag stellen. Was dahintersteckt:

„Willkommen, hereinspaziert“, steht groß auf der Internetseite der „Westend Gardens“: „Herzlich willkommen im ersten grünkernsanierten Bürogebäude Frankfurts“. Auf 20.000 Quadratmetern wollte Garbe im Gebäude der ehemaligen Oberpostdirektion an der Ludwig-Erhard-Anlage neue Büros im Bestand schaffen. Die Gesamtinvestition sollte 250 Millionen Euro betragen.

„Westend Gardens“: Projekt von Hamburger Investor ist insolvent

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Verwaltet wurde das Projekt seit 2022 von der Lea GmbH, einer Projektgesellschaft von Garbe, die es zuvor von der Adler Group erworben hatte. Die Adler Group ist auch in Hamburg nur zu gut bekannt, immerhin wollte dieses Unternehmen das riesige Holsten-Areal bebauen – verkaufte es dann nach einigen Jahren Stillstand allerdings wieder.

„Erste Entkernungsmaßnahmen bei den Westend Gardens wurden bereits umgesetzt“, sagt ein Garbe-Sprecher auf MOPO-Anfrage. Doch jetzt musste der Hamburger Entwickler für die Lea GmbH beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag stellen.

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„Seit dem Erwerb haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich verändert. Insbesondere die gestiegenen Finanzierungs- und Baukosten führten dazu, dass die ursprünglich vorgesehene Konzeption wirtschaftlich nicht mehr tragfähig umgesetzt werden konnte“, erklärt der Sprecher.

So geht es mit dem Projekt des Hamburger Investors weiter

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In „intensiven Gesprächen“ unter Beteiligung der finanzierenden Banken sei ein neues Konzept zur Fortführung und Restrukturierung des Projekts erarbeitet worden. Dieses habe innerhalb des Bankenkonsortiums zwar breite Zustimmung erfahren, doch die Zustimmung aller Finanzierungspartner sei am Ende nicht erreicht worden. „Daher ließ sich der Insolvenzantrag nicht mehr vermeiden.“

Im Austausch mit dem Insolvenzverwalter wolle man trotzdem weiter an einer Lösung arbeiten. „Derzeit werden verschiedene alternative Entwicklungs- und Nutzungsperspektiven für die Immobilie untersucht.“ Ziel bleibe es, die „Westend Gardens“ umzusetzen. Der Insolvenzantrag betreffe nur die Lea GmbH und keine weiteren Gesellschaften der Garbe Gruppe.

Garbe Immobilien ist ein seit über 60 Jahren in Hamburg verwurzeltes Immobilienentwicklungsunternehmen, das Wohnungen, Büro- und Gewerbeimmobilien plant. Als eines der Vorzeigeprojekte gilt das 65 Meter hohe Holzhochhaus „Roots“ in der HafenCity.