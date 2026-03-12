Insolvenz: Fahrradhändler schließt alle Hamburger Filialen

Und wieder verabschiedet sich ein Geschäft aus der City: Dieses Mal hat es einen bekannten Fahrradhändler getroffen – alle drei Standorte in Hamburg werden geschlossen. Für Beschäftigte und tausende Kunden kommt das Aus überraschend.

Der Händler CCH Concept-Cycles Hamburg, der vor allem Fahrräder der US-Premiummarke Specialized im Angebot hatte, hat seinen Betrieb eingestellt. Das Amtsgericht Hamburg eröffnete zum 1. März das Insolvenzverfahren. Betroffen sind die Filiale am Jungfernstieg, der Standort in Blankenese sowie das Service- und Werkstattzentrum in Barmbek. Zuletzt arbeiteten dort insgesamt 16 Beschäftigte, die nun ihre Jobs verloren haben.

Auch viele Kunden stehen vor einem Problem: In den vergangenen Jahren wurden laut Unternehmen mehr als 20.000 Fahrräder verkauft. Für viele Käufer fällt damit ihr bisheriger Servicepartner in Hamburg weg.

Entwicklung bei E-Bikes einer der Gründe für Insolvenz

Geschäftsführer Hendrik Schmidt spricht von einem „schweren Schlag“. Die wirtschaftlichen Probleme hätten sich jedoch bereits länger abgezeichnet. Der Fahrradmarkt sei nach dem Boom während der Corona-Pandemie deutlich eingebrochen. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Besonders schwierig sei die Entwicklung bei E-Bikes gewesen. „Wir hatten das Lager mit Rädern voll, für die wir hohe Preise gezahlt hatten. Als die Preise runtergingen, konnten wir das nicht ausgleichen“, erklärte Schmidt. Gleichzeitig seien Kosten etwa für Personal weiter gestiegen.

Ganz aufgeben will der Unternehmer dennoch nicht. „Wir sind mit Hochdruck dabei, neue Konzepte abzuwägen“, sagte Schmidt. Eine Möglichkeit sei, zumindest das Servicecenter in Barmbek wieder zu eröffnen. Aktuell können Kunden noch Schmidts erstes Geschäft in Kiel ansteuern. (rei)