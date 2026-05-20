Gewitter! Heute Nacht wird es ungemütlich in Hamburg – wann das Sommerwetter kommt

Hamburg erwartet schon bald sommerliches Wetter. Doch bevor es so weit ist, ziehen am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag zunächst kräftige Gewitter mit Wind auf. Damit ist der Wetterwechsel eingeleitet.

Nach einer regnerischen Nacht mit Hagel und Gewittern startet der Donnerstag zunächst bewölkt. Tagsüber werden bis zu 19 Grad erreicht, begleitet von mäßigem Wind. In der Nacht wird es neblig bei Tiefstwerten um 10 Grad.

Sommerliche Temperaturen zu Pfingsten

Am Freitag wird es mit Höchstwerten von bis zu 24 Grad noch etwas wärmer. Zwar bleibt es bewölkt, meist jedoch trocken. Das ist allerdings nur der Vorgeschmack auf das Wochenende: Am Samstag klettern die Temperaturen in Hamburg und Umland auf bis zu 29 Grad, begleitet von schwachem Wind und dichter Bewölkung. Schauer und Gewitter sind dennoch nicht ausgeschlossen. In der Nacht lockert es etwas auf, die Temperaturen sinken auf bis zu 11 Grad.

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„Am Freitag gewinnt das Hoch definitiv die Oberhand und leitet ein heißes und oftmals sehr sonniges Pfingstwochenende ein, ausreichender Sonnenschutz und genügend Flüssigkeit sollten dann also selbstverständlich sein“, erklärt Diplom-Meteorologe Marcel Schmid von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes.

Am Wochenende erwarten uns sommerliche Temperaturen. Auch über das Pfingstwochenende hinaus sollen die warmen Werte anhalten, so der Meteorologe.