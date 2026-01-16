Bäume sollen weg: Gegenüber des Elbstrands von Övelgönne wächst am Bubendey-Ufer eine Art wilder Wald mit mehreren hundert Bäumen. Seit Jahren ist bekannt, dass sie für die Westerweiterung des Hafens weichen müssen – seit Kurzem meldet sich eine Initiative namens „Elbwald retten” zu Wort. Ihre Mitglieder behaupten, die Umwelt schützen zu wollen. Kritiker sagen, die Initiative wolle vor allem den Elbblick schützen. Große Naturschutzverbände reagieren auffällig zurückhaltend.





