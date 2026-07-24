Trauer um Frank Bartling, Inhaber der „Bücherstube Stolterfoht“. Wie es mit dem Laden nun weitergeht.

Der Buchladenbesitzer Frank Bartling ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Der Inhaber der „Bücherstube Stolterfoht” an der Rothenbaumchaussee erlitt am 18. Juli auf dem Weg zur Arbeit einen Herzstillstand, wie Angehörige bestätigten.

Trotz des Vorfalls hat der Laden erst mal weiter geöffnet. Die wohl kleinste Buchhandlung Hamburgs wird dabei zunächst vom Bruder des Verstorbenen, Uwe Bartling, weitergeführt. Jedoch müsse nun viel geklärt werden, erklärt er der MOPO. Er übernehme vorübergehend gemeinsam mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit seines Bruders.

Wie es endgültig weitergehe, sei allerdings noch unklar. Auch die Stammkunden können den plötzlichen Tod von Frank Bartling nicht fassen. „Täglich rufen Menschen bei uns an und fragen nach”, erzählt Uwe Bartling – die Bestürzung sei sehr groß.

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„Stolterfoht“: Hamburgs wohl kleinster Buchladen

Der Buchladen – gerade mal so groß wie ein Kiosk – gehört zum Hamburger Stadtbild. 1997 übernahm Frank Bartling die Buchhandlung, die seit 1949 existiert, als Eigentümer. Entworfen vom Architekten Werner Kallmorgen, gilt das Geschäft als architektonisches Zierstück der Nachkriegsmoderne.

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Hamburgs wohl kleinster Buchladen: Die „Bücherstube Stolterfoht“ an der Rothenbaumchaussee Andreas Weiss

2025 schenkte Frank Bartling der Hamburger Denkmalstiftung den Laden und durfte als Mieter bleiben. Erst Anfang des Jahres wurde das Geschäft grundlegend saniert und auf den neuesten Stand gebracht.

Aktuell findet eine Ausstellung über die Buchhandlung in der Zentralbibliothek am Hühnerposten statt. Vom 15. Juli bis zum 7. September werden Fotos vor, während und nach der Restaurierung des 44 Quadratmeter großen Ladens gezeigt.