Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Fieber, Gelenke, Hals, Kopf, alles tut weh – wer einmal die echte, meldepflichtige Influenza (im Volksmund: Grippe) hatte, der weiß: Das ist etwas anderes als ein grippaler Infekt mit etwas Husten und Schnupfen. Derzeit erlebt die Stadt eine Krankheitswelle: In Hamburg wurden in der laufenden Influenza-Saison deutlich mehr Infektionen im Labor bestätigt als im Vorjahr. Skurril mutet dabei die Nachverfolgung der Fälle durch die Behörden an.







