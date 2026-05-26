Mit einer „Block Party“ zu mehr Unterstützung für Olympia

Kurz vor dem Olympia-Referendum organisiert die Initiative „OlympJA Hamburg“ zwei mobile „Block Partys“ in Mümmelmannsberg und im Phoenix-Viertel. Künstler, Sportler und Influencer wollen dort am Mittwoch für ein „Ja“ zur Hamburger Olympia-Bewerbung werben.

Wenige Tage vor dem Olympia-Referendum am 31. Mai plant die ehrenamtliche Initiative „OlympJA Hamburg“ zwei Veranstaltungen in Billstedt und Harburg. Mit einer mobilen Bühne auf einem historischen Truck will das Team am Mittwoch dort für die Hamburger Olympia- und Paralympics-Bewerbung werben. Die rund einstündigen Veranstaltungen sollen die Bewohner informieren und zur Teilnahme am Referendum aufrufen.

Stars der Szene live im Viertel

Das Programm umfasst Musik, Urban Sports und Auftritte bekannter Gesichter aus den sozialen Medien und der Hamburger Kulturszene.

DJ Mad soll musikalisch durch das Programm führen und sich für Respekt und Barrierefreiheit einsetzen. Die Hamburger Sängerin Ayda Rastgoo, Finalistin bei „The Voice Persia“, ist mit einem Live-Auftritt angekündigt. Breakdancer Sebi Jäger alias „Killa Sebi“, zweifacher Weltmeister und Olympia-Botschafter für Paris 2024, soll eine Showeinlage präsentieren. Auch BMX-Freestyler Miguel Franzem alias „M1GI“, der auf TikTok aktiv ist, wird erwartet.

Content Creator Terry Jackson soll gemeinsam mit Influencerin Sarina Badafras auftreten. Beide stammen nach Angaben der Initiative aus den jeweiligen Stadtteilen und sollen dort als bekannte Social-Media-Gesichter das Programm begleiten.

Sandra Krafft Die deutsch-iranische Sängerin Ayda Rastgoo. Die deutsch-iranische Sängerin Ayda Rastgoo.

Jonas Krantz Prägt seit den frühen 90er-Jahren die deutsche Musiklandschaft: DJ und Musikproduzent DJ Mad. Prägt seit den frühen 90er-Jahren die deutsche Musiklandschaft: DJ und Musikproduzent DJ Mad.

Terry Jackson Der Content Creator und Influencer Terry Jackson gilt als respektierte „Stimme der Straße“ und will die Jugendlichen von Olympia in Hamburg überzeugen. Der Content Creator und Influencer Terry Jackson gilt als respektierte „Stimme der Straße“ und will die Jugendlichen von Olympia in Hamburg überzeugen.

Ein Signal für ganz Hamburg

Nach einer größeren Veranstaltung auf dem Jungfernstieg im April plant die Initiative nun Termine in Billstedt und Harburg. Mitinitiator Matthias Onken bezeichnet eine Zustimmung beim Referendum als wichtige Voraussetzung für eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung Hamburgs.

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Die Termine am Mittwoch:

Um 17 Uhr beginnt die Veranstaltung in Billstedt am U-Bahnhof Mümmelmannsberg in der Kandinskyallee. Um 20.30 Uhr geht’s dann weiter in Harburg, in der Maretstraße (Ecke Baererstraße).