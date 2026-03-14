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Samuel Michalak leitet den „Indra“-Musikclub in der Großen Freiheit 64 seit dem Ende der Corona-Pandemie.

Samuel Michalak leitet den „Indra“-Musikclub in der Großen Freiheit 64 seit dem Ende der Corona-Pandemie. Foto: Florian Quandt

paidWarum die Beatles aus diesem Hamburger Club flogen – und ein Kondom anzündeten

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Die Geschichte der Beatles ist untrennbar mit der der Reeperbahn verbunden – die einen wären möglicherweise niemals so erfolgreich geworden, wären sie nicht so häufig für Hungerlöhne auf dem Kiez aufgetreten, die andere zehrt noch heute vom Mythos der Band. Besonders das „Indra“ (Große Freiheit 64), in dem die Briten ganze 48 Nächte infolge auftraten – und letztendlich hochkant aus dem Club flogen. Dessen heutiger Inhaber Samuel Michalak hat der MOPO berichtet, warum er nicht nur von dem Erbe der Band profitiert.


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