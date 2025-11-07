Ina Müller fühlt sich diskriminiert – wegen ihres Alters

Entertainerin Ina Müller feierte im Sommer ihren 60. Geburtstag. In einem Interview sagte sie nun, dass sie sich wegen ihres Alters mehr diskriminiert fühle als wegen ihres Geschlechts.

Moderatorin und Sängerin Ina Müller hat in einem Interview den Umgang mit älteren Menschen in Deutschland kritisiert. „Früher fanden wir die Älteren auch nicht cool, sie waren uns irgendwie egal, aber wir haben sie nicht gehasst“, sagt die 60-Jährige in der deutschen Ausgabe des „Playboy“. „Heute habe ich das Gefühl, der Respekt ist weg.“

Ina Müller: Altern soll cooler werden

Dass da so getan werde, als wäre sie rücksichtslos und schuld an allem, das beleidige sie zutiefst, sagt die Sängerin weiter. „Ich habe mich während meines Lebens nie als Frau diskriminiert gefühlt, da konnte ich immer kraftvoll dagegen angehen. Aber jetzt fühle ich mich wegen meines Alters diskriminiert.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ina Müller: „Das waren die härtesten sechs Stunden meines Lebens“

Immerhin sieht sie die Veränderungen, die mit den Jahren kommen, entspannt. „Mir hat es noch nie wehgetan, älter zu werden“, sagte die Hamburger Frohnatur, die für ihre lockere Gesprächsführung in der ARD-Show „Inas Nacht“ bekannt ist. „Aber es wäre toll, wenn das Alter in unserer Gesellschaft als ein bisschen cooler gelten würde. Das ist das Einzige, was mich gerade wirklich stört.“ (dpa/mp)