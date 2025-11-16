mopo plus logo
Maen Gesmati in Aleppo

Maen Gesmati trägt voller Stolz die alte Nationalflagge Syriens – jahrelang ein Symbol der Oppositionellen gegen das Assad-Regime. Foto: Maen Gesmati

  • Hamburg/Aleppo

Kriegsreporter floh nach Hamburg: „In Syrien kann man Waffen kaufen wie hier ein Eis"

Er kommt aus Syrien, war Kriegsreporter, stand auf den Straßen, als die Revolution gegen Assad begann – und musste fliehen. 2015 kam Maen Gesmati mit den großen Flüchtlingsströmen nach Deutschland. Inzwischen lebt er in Hamburg, arbeitet als Journalist – und war jetzt zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder bei seiner Familie in Aleppo. Ein Leben am Scheideweg: Zurück als Deutscher nach Syrien oder bleiben als Syrer in Deutschland? Maen Gesmati spricht mit der MOPO über Vergangenheit, Zukunft – und ein Syrien voller Ungewissheit.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

