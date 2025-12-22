Für seine Gäste ist das gelbe Taxi von Ilhami Akter nichts anderes als ein Beförderungsmittel. Doch für den Mann am Steuer ist es viel mehr. Mal ist es eine psychotherapeutische Praxis, mal ist es ein Musikzimmer, mal Stundenhotel und manchmal Box-Ring. Dann wird es für den 53-Jährigen richtig gefährlich. Jetzt hat der Kurde, der einst als Flüchtling ohne Schulabschluss kam, ein Buch über seine Begegnungen zwischen den Autositzen geschrieben. Ein Roadmovie auf Papier.

















