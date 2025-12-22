mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ilhami Akter

Der schreibende Taxifahrer: Ilhami Akter (53) hat ein Buch über die Begegnungen in seinem Auto verfasst. Foto: Florian Quandt

paidHamburger Taxifahrer: „HSV-Fans lasse ich gar nicht mehr einsteigen“

kommentar icon
arrow down

Für seine Gäste ist das gelbe Taxi von Ilhami Akter nichts anderes als ein Beförderungsmittel. Doch für den Mann am Steuer ist es viel mehr. Mal ist es eine psychotherapeutische Praxis, mal ist es ein Musikzimmer, mal Stundenhotel und manchmal Box-Ring. Dann wird es für den 53-Jährigen richtig gefährlich. Jetzt hat der Kurde, der einst als Flüchtling ohne Schulabschluss kam, ein Buch über seine Begegnungen zwischen den Autositzen geschrieben. Ein Roadmovie auf Papier.








Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test