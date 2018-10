In Schwarz durch die City: Marsch gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution

Schwarz gekleidet, schwarzes Klebeband auf dem Mund, schwarze Regenschirme in der Hand: So zog der „Walk for Freedom“ am Sonnabendmittag durch die Hamburger Innenstadt. Die düsteren Outfits der Teilnehmer machten das Thema deutlich sichtbar.

Die 290 Menschen bildeten eine Kette, um auf das Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution aufmerksam zu machen. Gleichermaßen stand der Protestmarsch im Zeichen von Gerechtigkeit und Freiheit.



Vom Hauptbahnhof ging es über den Gänsemarkt und den Jungfernstieg. Endpunkt der Demonstration war der Rathausmarkt.