Das Food-Start-up setzt auf Süßlupinen und gelbe Erbsen statt Soja. Jetzt kommt es bei Budni in die Regale.

Alles begann vor einigen Jahren auf Bali. John Wreth war im Urlaub, probierte in einem Restaurant Tempeh – und war begeistert. Aus dem Geschmackserlebnis wurde gemeinsam mit Merle Scheer das Lübecker Start-up „fourTaste“. Jetzt kommen zwei ihrer Produkte dauerhaft bei Budni in die Regale.

Tempeh hat seinen Ursprung in Indonesien. Dort werden Sojabohnen mit Edelschimmelkulturen fermentiert – heraus kommt eine großartige Proteinquelle. Im Urlaub bestellte John sein erstes Tempeh-Gericht. „Ich habe erlebt, wie vielseitig, saftig und geschmackvoll Tempeh sein kann“, so John Wreth zur MOPO. Wieder zu Hause in Lübeck wollte er mehr über Tempeh wissen.

Tempeh kommt aus Indonesien und ist eine großartige Proteinquelle

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Während von Tofu mittlerweile die meisten mal gehört haben und sich selbst dann eine Meinung gebildet haben, wenn sie ihn niemals probiert haben, war Tempeh viele Jahre nur kulinarischen Insidern bekannt. Auch ich konnte lange Zeit mit Tempeh nichts anfangen, sah Tofu, wenn er denn richtig gewürzt hat, geschmacklich klar im Vorteil. Das hat sich mittlerweile geändert, auch weil Tempeh inzwischen in verschiedenen Varianten in Supermärkten und Bioläden angeboten wird.

2023 gründete John Wreth gemeinsam mit Merle Scheer „fourTaste“. „Four“ steht dabei für die Grundwerte des Food-Start-ups – Natürlichkeit, Qualität, Nachhaltigkeit und Geschmack. Und im Vergleich zu einigen Konkurrenzprodukten machen die Gründer einiges anders.

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Tempeh aus fermentierten Süßlupinen und gelben Erbsen. hfr

Satt auf Sojabohnen setzen sie auf Süßlupinen und gelbe Erbsen in Bio-Qualität, denn man kann praktisch jede Hülsenfrucht fermentieren. So findet sich bei der Konkurrenz auch Tempeh aus Linsen oder schwarzen Bohnen – die meisten Produkte sind aber wie das indonesische Original aus Soja. „Wir wollen zeigen, welches Potential in europäischen Hülsenfrüchten steckt“, sagt John Wreth. „Aus Süßlupine und gelber Erbse entsteht ein angenehm nussiger Tempeh ohne die säuerliche oder leicht bittere Note, die manche Menschen mit klassischem Soja-Tempeh verbinden.“ Und die Gründer verzichten aus Umweltgründen auf Einweg-Plastikbeutel bei der Fermentation.

MOPO-Autor Frank Wieding (60) isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch. Gras und Steine musste er trotzdem noch nie essen. Florian Quandt

Drei der vier Sorten von „fourTaste“ sind fertig mariniert. „So wird Tempeh von einem erklärungsbedürftigen Nischenprodukt zu einer unkomplizierten Proteinquelle für den Alltag“, so John Wreth. Und wer noch mehr Hilfe benötigt, findet auf der Webseite des Start-ups einige Rezepte. Merle Scheer wurde vor zwei Jahren mit einem Tempeh-Gericht übrigens Tagessiegerin bei der ZDF-„Küchenschlacht“.

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Budni wird ab September in allen Filialen in und um Hamburg zwei Sorten des Lübecker Tempeh (200 Gramm, 3,99 Euro) anbieten – „Sparta“ mit Kräutern und Knoblauch sowie „Wild Gaucho“ mit argentinischen Kräutern. Übrigens: Auch Better Nature bringt einen neuen Tempeh im September in die Läden (220 Gramm, 3,29 Euro bei Rewe und Edeka) – in der Sorte „Curry“ aus Soja.