In Hamburgs berühmtesten Knast: Wird „Santa Fu“ bald als Hotel genutzt?

Fuhlsbüttel -

Santa Fu verkleinert seine Fläche, was macht man mit den freiwerdenden fünf Hektar? Der Traum, dort 200 Wohnungen zu errichten, ist geplatzt: Die denkmalgeschützten Gefängnisgebäude dürfen nicht abgerissen werden, die Saga hat daraufhin abgewunken. Möglicherweise könnten aus den einstigen Haftzellen aber Hotelzimmer werden!

Justizsenator Till Steffen (Grüne) hat die städtische Sprinkenhof Immobiliengesellschaft beauftragt, sich Gedanken zu machen, wie man die alten Kästen nutzen könnte – und zeigt sich zuversichtlich: „Die Sprinkenhof hat Erfahrung mit der Nutzung denkmalgeschützter Gebäude, das Haus 1 wird sicher nicht leer bleiben."

„Haus 1" stammt wie ganz „Santa Fu" aus der Kaiserzeit

Alsternah Wohnen im Grünen, nur durch eine Mauer und Stacheldraht von Deutschlands berühmtesten Gefängnis, der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel („Santa Fu") getrennt: Seit das Haftgebäude „Haus 1" mit seinem kreuzförmigen Grundriss 2010 nicht mehr als Gefängnis genutzt wird, wabern Ideen vom Wohnen in direkter Nachbarschaft zu Schwerverbrechern durch die politische Landschaft.

Das Gefängnisgelände verkleinert sich von 12 auf 7 Hektar. Die grüne Fläche am Suurenkamp wird frei für eine anderweitige Nutzung. Die grau eingezeichneten Gebäude stehen alle unter Denkmalschutz. Justizbehörde Foto:

Jetzt das Aus: Die Saga hat das Projekt nach jahrelanger Prüfung zu den Akten gelegt. „Haus 1" stammt wie ganz „Santa Fu" aus der Kaiserzeit, ist stark sanierungsbedürftig und steht unter Denkmalschutz. Abriss verboten und auch im Innern darf man nicht machen, was man will, als Wohnungsbauunternehmen. Sehr unattraktiv. Ob sich ein anderes Unternehmen findet, das sich der Aufgabe „Wohnungsbau" stellen will, ist fraglich.

Auch die Forderung, „Haus 1" in der Hinterhand zu behalten und daraus ein Jugendgefängnis zu machen, sind vom Tisch: Hamburgs neuer Jugendknast wird in Billwerder gebaut, auch, wenn der Bezirk Bergedorf dagegen ist. Der Senat hat das Verfahren an sich gezogen.

Möglich wäre eine Nutzung als Bürogebäude – oder als Hotel

Was also anfangen mit 50.000 Quadratmetern, die neben historischen Zellen auch eine entweihte Kirche umfassen? Bisher hat die Gefängnisverwaltung hier ihre Büros.

Santa Fu von oben: Links das sternförmige „Haus 2" mit 321 Haftplätzen. Rechts das nicht mehr genutzte „Haus 1" (kreuzförmiger Grundriss), das zu einem Hotel umgebaut werden könnte. Justizbehörde Foto:

Möglich wäre eine Nutzung als Bürogebäude – oder als Hotel, wie es bereits in den Niederlanden eines gibt. Motto: Urlaub machen, wo einst Verbrecher ihre Strafe absaßen. Die einstige Kirche, in deren Turm noch zwei große Glocken hängen, könnte ein Café oder Restaurant werden: Speisen mit Blick auf die „Außensicherungsanlagen" von Santa Fu.

Die Gedenkstätte für die Außenstelle des KZ Neuengamme in einem Torhaus auf dem Gelände von Santa Fu. dpa Foto:

Und dann gibt es auf dem frei werdenden Gelände auch noch die kleine Gedenkstätte, die an die Nutzung des Gefängnisses als Außenstelle des KZ Neuengamme erinnert. Bisher ist die Ausstellung nur in einem kleinen Torhaus zu sehen.

Mehr Platz für die Exponate, die unter anderem an die Nutzung von Haus 1 als Polizeigefängnis der Nazis erinnern, das wünscht sich auch der Justizsenator. Till Steffen: „Persönlich würde ich mich über eine Ausweitung der Gedenkstätte freuen."