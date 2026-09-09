In Hamburg sind die Erbschaften im vergangenen Jahr im Schnitt so hoch gewesen wie noch nie. Auch die Zahl der steuerpflichtigen Erbfälle erreichte einen Höchststand.

Goldmünzen, Schmuck und 500-Euro-Banknoten liegen in einer Holzschatulle (Symbolbild). picture alliance / Visually | McPhoto/Bilderbox

In Hamburg wurden 2025 so hohe Vermögen vererbt wie noch nie. Der durchschnittliche Wert eines steuerpflichtigen Nachlasses lag bei knapp 1,3 Millionen Euro. Seit 2015 hat sich der Wert damit um 85 Prozent erhöht.

Insgesamt wurden 2025 2143 Nachlässe steuerlich erfasst. Daraus ergaben sich 5103 Menschen, die ein steuerpflichtiges Erbe erhielten – ebenfalls Höchstwerte. Im Schnitt entfielen dabei rund 499.000 Euro steuerpflichtiges Vermögen auf einen Erben.

Auch die Zahl der Schenkungen erreicht Rekordniveau

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Auch bei den Schenkungen gab es einen Rekord: 1460 steuerpflichtige Schenkungen wurden 2025 erfasst. Ihr durchschnittlicher Wert lag bei mehr als 1,7 Millionen Euro.

Wichtig: Die Statistik erfasst nur steuerpflichtige Fälle – der Großteil der Erbschaften und Schenkungen taucht darin nicht auf, weil der Freibetrag nicht überstiegen wird. (rei)