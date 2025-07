In Hamburg verdienen die Menschen am meisten!

Das mittlere Einkommen ist in der Hansestadt im bundesweiten Vergleich am höchsten. Schlusslichter sind drei ostdeutsche Länder.

Die Menschen in Hamburg haben im vergangenen Jahr bundesweit am meisten verdient. Der mittlere Monatsverdienst in der Hansestadt betrug nach einer Berechnung der Bundesagentur für Arbeit 4527 Euro brutto. Dahinter folgen Baden-Württemberg mit 4356 Euro und Hessen mit 4325 Euro pro Monat.

Am schlechtesten verdienten die Menschen 2024 in Mecklenburg-Vorpommern (3294 Euro), Thüringen (3307 Euro) und Sachsen-Anhalt (3353 Euro). Bundesweit lag das mittlere Entgelt demnach bei 4013 Euro und damit 218 Euro oder 5,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Reihenfolge der Bundesländer ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben.

Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer

Der mittlere Verdienst ist der Wert in der Mitte der nach der Größe sortierten Zahlenreihe. Es gibt also genauso viele Menschen mit einem höheren wie mit einem niedrigeren Einkommen. Anders als beim Durchschnitt beeinflussen Extremwerte das Ergebnis kaum. In die Statistik flossen nur die Bezüge von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten ein.

Frauen verdienten der Behörde zufolge im Mittel immer noch weniger als Männer – auch wenn die Lücke im vergangenen Jahr ein ganzes Stück geschlossen wurde. Männer erhielten demnach 4138 Euro, Frauen nur 3793 Euro monatlich. Die Differenz von 346 Euro fällt um 21 Euro kleiner aus als noch im Vorjahr.

Wie viel Beschäftigte verdienen, hänge auch stark von der jeweiligen Qualifikation ab, teilte die Bundesagentur mit. Während Menschen ohne Berufsabschluss 2987 Euro erzielt hätten, habe der Verdienst bei Arbeitnehmenden mit anerkanntem Berufsabschluss bei 3870 Euro gelegen. Akademikerinnen und Akademiker hätten im Mittel 5916 Euro verdient. Neben Geschlecht, regionaler Verteilung und Ausbildung spiele das Alter eine Rolle. (dpa/mp)