In Hamburg immer beliebter: Diese neuen Regeln gelten künftig für E-Scooter

Sie werden immer mehr: Seitdem die E-Scooter im Juni 2019 ihren Einzug nach Hamburg feierten, erhöhte sich die Anzahl der Roller im Stadtbild um ein Vielfaches. Während sie für einige die praktische Alternative zum Fahrrad sind, sehen andere in ihnen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko – vor allem für Fußgänger. Jetzt hat der Bundesrat höhere Bußgelder beschlossen.

Das bedeutet konkret: Wer mit dem E-Scooter auf dem Gehweg, statt wie erlaubt auf dem Radweg oder der Straße fährt, riskiert bislang ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro. Künftig sollen es 25 Euro sein. Auch das Fahren zu zweit auf einem Roller, besonders beliebt bei Jugendlichen, steigt von fünf auf 25 Euro. Außerdem müssen E-Scooter in Zukunft mit Blinkern ausgestattet werden.

E-Scooter: Diese Regeln gelten künftig für die Miet-Roller

Kommunen können zudem selbst entscheiden, ob und wo die Miet-Scooter im öffentlichen Raum abgestellt werden dürfen. „Elektrokleinstfahrzeuge sind im Mobilitätsmix unserer Städte inzwischen fester Bestandteil“, sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Die Miet-Roller sorgten allerdings auch für Ärger. „Mit der Novelle wird endlich rechtliche Klarheit geschaffen, dass unter anderem das Abstellen vor Ort geregelt werden kann.“ Die Regeln gelten nach einer Übergangsfrist ab Anfang 2027.

Hamburg ist diesbezüglich Vorreiter und hat in Abstimmung mit den Anbietern bereits seit Jahren Bereiche definiert, in denen das Abstellen nur noch auf ausgewiesenen Flächen möglich ist. 53 solcher Flächen gibt es schon im Stadtgebiet, die meisten davon in der Innenstadt. Laut Senat sollen es in Zukunft noch deutlich mehr werden, allein im Bezirk Harburg sind 30 solcher Abstellflächen geplant.

Seit 2022 sind außerdem Fußpatrouillen der Verleiher unterwegs, die umgekippte Roller an Hotspots, wie der Langen Reihe in St. Georg, wieder aufstellen.

So viele E-Scooter gibt es im Jahr 2025 in Hamburg

Wie eine Anfrage der CDU zuletzt zeigte, griffen die Hamburgerinnen und Hamburger in diesem Jahr bereits zwölf Millionen Mal zum Leih-E-Scooter. Das ist deutlich häufiger, als zum Stadtrad, das „nur“ um die 1,4 Millionen Ausleihen verzeichnete. Zum Start 2019 waren 4000 E-Scooter in Hamburg unterwegs, inzwischen sind es rund 22.000 Stück.