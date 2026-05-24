Mit Müllsack und Greifzange streifen Ukrainerinnen und Ukrainer durch den Stadtpark und sammeln Unrat. Um den Park sauber zu halten, ihre Liebsten in der Heimat zu unterstützen und um Danke zu sagen: für die Gastfreundschaft und die Unterstützung, die ihnen von den Hamburgern entgegengebracht wurde. Die Stadt, erzählen viele an diesem Samstag, ist für sie zu einer zweiten Heimat geworden. Und so wie die Stadt sich um die vertriebenen Ukrainer in ihrer größten Not gekümmert hat, wollen auch sie sich um die Stadt kümmern. Und sich für ein sauberes und sicheres Zuhause engagieren. Die Aktion ist Teil einer europaweiten Kampagne. Seit November 2025 reinigen vertriebene Ukrainer Parks, Alleen, Straßen und Uferbereiche. Katharina Langenbach sprach mit Ukrainern über Träume und Traumata.





