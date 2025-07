Eine junge Frau verunglückt auf dem Jakobsweg, mitten in der Einöde in Spanien. Rund 12 Meter ist sie in die Tiefe gestürzt, liegt hilflos im Dickicht und schafft es mit Mühe, ihren Freund in Hamburg über ihren Unfall zu informieren. Der wählt in Panik den Notruf der Hamburger Feuerwehr – und der Feuerwehrmann in der Einsatzzentrale hat es plötzlich mit einem Opfer zu tun, das tausende Kilometer entfernt auf Rettung wartet. Diesen Einsatz wird er nie vergessen.