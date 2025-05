Berlin, Düsseldorf oder München verfügen selbstverständlich über Museen, in denen nur die Werke örtlicher Künstler gezeigt werden. Nun endlich zieht auch Hamburg nach, in einer ehemaligen Kirche an der Fuhlsbüttler Straße öffnet mit dem Ausstellungshaus „Parabel“ hier so ein Museum. Zu verdanken haben wir das aber nicht dem Senat, sondern einer ganz bemerkenswerten älteren Dame und ihren beiden spendablen Söhnen.