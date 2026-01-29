In einem Nachtzug nach Paris … Hamburg bekommt neue Verbindung

Per Nachtzug direkt nach Paris – diese Reise will ein niederländisches Bahnunternehmen von Juli an ab Hamburg anbieten. Während der zwölfstündigen Fahrt schlafen die Passagiere in einem „Vintage-Zug“.

Zwischen Hamburg und Paris soll es ab Mitte Juli dreimal die Woche eine direkte Nachtzugverbindung geben. Das kündigte das niederländisch-belgische Eisenbahnunternehmen European Sleeper an. Bereits ab Ende März sollen direkte Züge zwischen Berlin und Paris verkehren. Ab 13. Juli fahren die Züge den Angaben zufolge über Hamburg. Zunächst hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ über die neue Verbindung berichtet.

Montags, mittwochs und freitags geht es laut Fahrplan um 21.55 Uhr ab Hamburg-Harburg über Brüssel nach Paris-Nord, wo der Zug am nächsten Morgen um 10.00 Uhr ankommt. Dienstags, donnerstags und sonntags fährt der Zug ab Paris um 17.45 Uhr und kommt um 6.57 Uhr in Hamburg-Harburg an.

Nachtzug ist „Vintage“-Zug aus den 1990er-Jahren

Eingesetzt werde ein „Vintage-Nachtzug“, heißt es. Die Liegewagen seien seit den 1990er-Jahren auf vielen europäischen Strecken unterwegs gewesen und an heutige Standards angepasst worden. Fahrgäste können zwischen den Kategorien Comfort Plus, Comfort Standard, Classic oder Budget wählen.

Hunde und Katzen dürfen in einem privat gebuchten Abteil kostenlos mitgenommen werden. Geplant ist auch ein Fahrradabteil mit 26 Stellplätzen. Die Tickets für die einfache Fahrt sollen ab 49,99 Euro zu haben sein.

Das könnte Sie auch interessieren: S-Bahnen und Züge betroffen: Massive Sperrungen auf Hamburger Hauptroute

Erst im Dezember hatte das niederländische Bahnunternehmen GoVolta angekündigt, vom 20. März an eine neue direkte Zugverbindung zwischen Hamburg und Amsterdam anzubieten. Auch diese Züge sollen zunächst dreimal pro Woche über Bremen in beiden Richtungen verkehren. Die Fahrt soll sechs Stunden dauern. Von Ende September an ist eine tägliche Verbindung geplant. (dpa)