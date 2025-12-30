Ein bisschen langweilig, nur Zoo und Herrenhäuser Gärten lohnen einen Ausflug – die Vorurteile über Hannover halten sich hartnäckig. Höchste Zeit, damit aufzuräumen und der Stadt an der Leine einen Besuch abzustatten. Eineinhalb Stunden mit dem Zug – schon sind wir dort, wo angeblich das beste Hochdeutsch gesprochen wird und die Lüttje Lage (Bier und Korn) Nationalgetränk ist, wo Kunst sogar vor Bushaltestellen nicht Halt macht und wo viele erstaunliche Überraschungen warten.

