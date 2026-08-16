In dieser Hamburger Straße wird der Müll nicht mehr abgeholt – das ist der Grund

Riesige Schlaglöcher ziehen sich über den Sunderweg. Das hat inzwischen sogar Folgen für die Müllabfuhr.

Tiefe Schlaglöcher machen den Sunderweg in Eißendorf zum Problem – nicht nur für Autofahrer. Wegen der Unfallgefahr fährt die Stadtreinigung dort nur noch bis Hausnummer 3. Die Anwohner müssen ihre Mülltonnen deshalb dorthin ziehen.

Grund dafür sei die Unfallgefahr, die von den beschädigten Straßenabschnitten ausgehe. Die Fahrzeuge könnten aufschaukeln oder aufsetzen, was auch für die Mitarbeiter zum Sicherheitsrisiko werden kann. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der CDU hervor. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Unklarheiten bei den Eigentumsverhältnissen

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Besonders betroffen ist demnach der Abschnitt zwischen den Hausnummern 7 und 17. Dort seien Schlaglöcher mit einem Durchmesser von teilweise mehr als einem Meter und Tiefen von bis zu 15 Zentimetern festgestellt worden.

Wem der marode Straßenabschnitt gehört und wer ihn dementsprechend sanieren muss, ist derzeit noch unklar. Eine Urkunde aus den 1970er Jahren soll zwar belegen, dass die Stadt Hamburg Eigentümerin des betroffenen Flurstücks ist. Im Grundbuch fehle allerdings ein entsprechender Eintrag. Laut NDR werde der Fall deshalb weiter geprüft. Erst wenn die rechtlichen Voraussetzungen geklärt sind, kann die Sanierung des Sunderwegs gestartet werden. (mwi)