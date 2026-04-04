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Jagdgöttin

Die Jagdgöttin Diana mit Hunden und die Trinkhalle gehören zu den unbekannteren sehenswerten Orten im Stadtpark. Foto: Anke Geffers

  • Winterhude

paidHier versteckt sich ein goldener Affe – und noch mehr Tipps für den Stadtpark

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Bekanntes mit neuen Augen sehen – das könnte ein Motto für das gerade begonnene Jahr sein. Einfach mal die Perspektive – oder die Wege – wechseln. Wir haben im Stadtpark, Hamburgs drittgrößter Grünfläche, damit angefangen und verborgene Ecken erkundet. Und ganz nebenbei nicht nur zwei Eisbären und einen Seelöwen, sondern sogar einen goldenen Affen gefunden. Hier sind unsere Tipps für einen der ersten Familienspaziergänge 2026 auf unbekannteren Wegen.



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