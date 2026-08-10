Günstiger Wohnraum für Hamburg – das verspricht der neue „Hamburg-Standard“. Doch die ersten Mieten im Wilhelmsburger Rathausviertel sorgen eher für Ernüchterung. Ein Experte erklärt, warum.

So könnte es in dem Baugebiet Wilhelmsburger Rathausviertel einmal aussehen – das dauert aber noch. BEHNISCH Circuit

Die Stadtentwicklungsbehörde hat lange und intensiv mit den Akteuren der Baubranche zusammengesessen, um einen Plan für bezahlbare neue Mietwohnungen in Hamburg auszutüfteln. Im Wilhelmsburger Rathausviertel entstehen nun die ersten Gebäude nach diesem kostengedämpften „Hamburg-Standard“. Doch viele Wohnungssuchende werden sich verwundert die Augen reiben und fragen: „Diese Mietpreise sollen kostengünstig und bezahlbar sein?“ Ein Experte hat dazu eine ernüchternde Einschätzung.

Knapp zehn Jahre ist es her, da lobte Hamburg das sogenannte „Acht-Euro-Wohnen“ aus. In diesem Segment vergab die Stadt in Neugraben, Bramfeld und weiteren Stadtteilen Grundstücke an Bauträger, die kostengünstige Wohnungen für eine Anfangsmiete von acht Euro zusagten. Weil zu diesen Bedingungen bald niemand mehr bauen konnte, legte die Stadt ein neues Projekt auf – mit den neuen Stellschrauben sollen sich die Baukosten um 30 Prozent senken lassen. Doch was bedeutet das für die Mieten?

Auf der Achse zwischen Spreehafenviertel, Elbinselquartier und Wilhelmsburger Rathausviertel sollen rund 5000 Wohnungen entstehen. IBA Hamburg

Das zeigt sich jetzt im Rathausviertel in Wilhelmsburg. In dem Quartier sollen in den nächsten Jahren 1900 Wohnungen gebaut werden, ein Teil davon kostengünstig, aber nicht öffentlich gefördert. Sie sollen vielmehr durch abgesenkte Standards bezahlbarer werden. Dazu gehören etwa der Verzicht auf Keller und Stellplätze, dünnere Decken und niedrigere Schallschutzstandards, aber auch verschlankte Prozesse wie einheitliche Grundrisse und das Arbeiten mit vormontierten Fertigbauteilen, plus schnellere Genehmigungen.

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Rathausviertel Wilhelmsburg: 1900 neue Wohnungen

Die ersten Zuschläge sind für drei Bauprojekte mit insgesamt knapp 150 Wohnungen erteilt worden. Für „Willie“ von der Firma Primus, für ein Mietshaus von INP und für ein Wohngebäude der Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg (Steg).

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Doch wie stellt die Stadt sicher, dass die Baufirmen die niedrigeren Baukosten auch an die Mieter weitergeben? „Der Bauherr hat eine preisgedämpfte Anfangsmiete zugesichert und wird daran vertraglich gebunden“, so Arne von Maydell, Sprecher der IBA Hamburg.

Miete 16,50 bis 17,50 Euro pro Quadratmeter

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Angehoben werden könne diese Miete frühestens nach drei Jahren und auch das nur, wenn die allgemeinen Verbraucherpreise steigen. Das ist dann fortlaufend alle drei Jahre unter den gleichen Bedingungen gekoppelt an die Inflation möglich. Und wo liegt die Anfangsmiete? „Zwischen 16,50 und 17,50 Euro pro Quadratmeter“, so von Maydell.

Im Wilhelmsburger Rathausquartier baut die Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg (Steg) ein Mietshaus mit 64 Wohnungen. Sie sollen wie auf dieser Visualisierung aussehen. Schenk Fleischhaker Architekten

Doch welcher Wohnungssuchende empfindet das als kostengünstig? Für eine Wohnung mit 100 Quadratmetern fallen dann um die 1700 Euro kalt an. Mit Nebenkosten von 250 bis 300 Euro ergibt das am Ende 2000 Euro Miete. Das ist trotz Hamburg-Standard für viele Familien immer noch schwer finanzierbar. Und auch deutlich teurer als ein durchschnittlicher neuer Mietvertrag für eine ältere Wohnung.

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Zum Vergleich: Neuvermietungen liegen in Wilhelmsburg laut einer aktuellen Studie des Center for Real Estate Studies (CRES) bei 10,13 Euro bis 11,60 Euro. Am besten dran ist, wer schon länger eine Wohnung hat. Der zahlt im Schnitt nur acht Euro Kaltmiete in Wilhelmsburg.

Experte: Baukosten und teure Auflagen treiben Mieten hoch

Doch Experten warnen davor, die Schuld bei den Bauherren zu suchen. „Günstiger als für 16 Euro den Quadratmeter kann man die Miete bei einem Neubau kaum gestalten“, sagt Marco Wölfle vom CRES. Die Baukosten seien hoch, es gebe viele teure Auflagen (Fahrstühle oder breite, barrierearme Treppenhäuser etc.) und das Gebäude müsse aus den Einnahmen heraus auch instandgehalten werden.

Wölfle: „Unter 15 Euro pro Quadratmeter landet man beim Neubau selten, und das geht nicht in Hamburg, sondern eher in Städten in strukturschwachen Regionen.“