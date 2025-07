Eltern kennen das: Restaurantbesuche mit kleinen Kindern können herausfordernd sein. Oft hat man Sorge, zu laut zu sein oder dass etwas umfällt – zusätzlich schießen die Preise in die Höhe. Zwei Gastronomen wollen Familien gerade deshalb willkommen heißen – und lassen Lütte bis einschließlich drei Jahre in ihrem Lokal umsonst essen. Die MOPO hat mit einem der Inhaber gesprochen: Wo es welche Gerichte kostenfrei gibt. Und was die Beweggründe sind.