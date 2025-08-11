In diesem Hamburger Bezirk gibt’s jetzt kostenlose Sonnencreme

Der Sommer in Hamburg ist zurück – und damit auch die Sonnenbrandgefahr. Im Bezirk Hamburg-Mitte wurden darum jetzt kostenlose Sonnencremespender an mehreren Orten aufgestellt.

Grauer Star, vorzeitige Hautalterung und im schlimmsten Fall Hautkrebs: Jeder Sonnenbrand erhöht das Risiko. In Deutschland ist die Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs in den vergangenen 20 Jahren von rund 2600 auf etwa 4100 gestiegen – ein Anstieg um 55 Prozent, heißt es in einer Mitteilung des Bezirks.

Für einen leichten Zugang zu aktivem UV-Schutz hat der Bezirk darum an drei Orten kostenlose Sonnencremespender aufgestellt: Sie stehen auf den Sportanlagen Öjendorfer Weg in Billstedt und Slomanstraße auf der Veddel sowie am Spielhaus Traunspark in Rothenburgsort.

Kostenlose Sonnencreme im Bezirk Hamburg-Mitte

Vor Ort finden sich auch Hinweise zum aktuellen UV-Index und zu weiteren Schutzmaßnahmen. Die in den Spendern enthaltene Sonnencreme bietet mit Lichtschutzfaktor 50 einen besonders hohen Schutz. Das Gesundheitsamt des Bezirks Hamburg-Mitte empfiehlt außerdem, eine direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, schützende Kleidung und eine Kopfbedeckung zu tragen sowie eine Sonnenbrille zu nutzen.

Zusätzlich sollten unbedeckte Hautstellen mindestens 30 Minuten vor dem Aufenthalt im Freien mit Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 eingecremt und insbesondere nach dem Baden regelmäßig nachgecremt werden. (abu)