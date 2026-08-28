SPD, Grüne und FDP haben die Voraussetzungen für mehr als 1600 neue Wohnungen geschaffen. Dabei soll vor allem bezahlbarer Wohnraum entstehen.

Die Großsiedlung Steilshoop in Wandsbek aus der Vogelperspektive (Symbolbild) picture alliance / imageBROKER | Holger Weitzel

Die Koalition in Wandsbek hat mit fünf Beschlüssen den Weg für mehr als 1600 neue Wohnungen im Bezirk freigemacht. Dabei soll auch auf bezahlbaren Wohnraum und eine passende Infrastruktur geachtet werden.

Mit fünf Beschlüssen haben SPD, Grüne und FDP nach der Sommerpause den Weg für mehr als 1600 neue Wohnungen im Bezirk bereitet. Das teilten die drei Fraktionen gemeinsam mit. Der Wohnungsbau solle dabei mit sozialer Verantwortung und dem Schutz von Grünflächen verbunden werden.

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SPD-Stadtplanungssprecher Xavier Wasner verwies auf den angespannten Wohnungsmarkt und die Folgen für verschiedene Bevölkerungsgruppen. „Wohnen ist eine der drängenden sozialen Fragen unserer Zeit“, sagte er. Die Koalition wolle deshalb bezahlbaren Wohnraum schaffen und zugleich die soziale Infrastruktur stärken.

Die Grünen setzen nach Angaben ihres Stadtplanungssprechers Jan-Hendrik Blumenthal unter anderem auf Nachverdichtung, die Umnutzung von Brachflächen und bereits versiegelte Areale. „Wohnungsbau darf nicht auf Kosten unserer Natur und grünen Freiflächen gehen“, sagte Blumenthal.

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FDP-Stadtplanungssprecherin Birgit Wolff betonte, dass neben der Zahl der Wohnungen auch deren Ausgestaltung entscheidend sei. Benötigt würden Angebote für unterschiedliche Haushalte – von Singles und Auszubildenden bis zu Familien. (rei)