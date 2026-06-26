In der starken Hitze haben sich Teile des A7-Asphalts aufgelöst. Ein Streckenabschnitt und eine Ausfahrt sind gesperrt.

Wegen der extremen Hitze hat sich die Naht in der A7-Fahrbahn gelöst und wurde durch darüber fahrende Pkw aus den Fugen gezogen, so schreibt es die Autobahn GmbH Nord. Danach habe sich die Asphaltdecke punktuell abgelöst – die Fahrbahn ist aufgeplatzt. Bis voraussichtlich Montag bleiben Teile der Strecke im Süden von Hamburg gesperrt.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, wurden die Streckenkontrollen auf den Autobahnen aufgrund des extremen Wetters intensiviert. Dabei wurden die demnach „gravierenden Schäden“ auf der A7 in Richtung Norden Höhe Marmstorf entdeckt.





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Der Hauptfahrstreifen sei auf einer Strecke von etwa 2,5 Kilometern gesperrt worden. Zudem sei auch die Ausfahrt Marmstorf gesperrt worden. Die Auffahrt Marmstorf sei noch geöffnet, aber verkürzt. Zur Verfügung steht auf dem Streckenabschnitt nur noch ein etwa 4,50 Meter breiter Fahrstreifen. Die Sperrung wird noch bis mindestens Montag, 15.30 Uhr, bestehen.