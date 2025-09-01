mopo plus logo
Georgie Kim Pierenkemper

Die Kriminologin Georgie Kim Pierenkemper (41) arbeitet bei „Fördern und Wohnen“ und hat die große Erstaufnahme in der Schnackenburgallee mitaufgebaut. Foto: Florian Quandt

paidIn der größten Zeltstadt Hamburgs: Wir hatten den „Spirit Schnacke“

Georgie Kim Pierenkemper (41), von Haus aus Kriminologin, war schon in Kambodscha beim Internationalen Tribunal gegen die Roten Khmer dabei, in Südafrika hat sie sich um straffällige Kinder gekümmert, und eigentlich überlegte sie 2015 gerade, nach Ruanda in die Entwicklungshilfe zu gehen. Doch dann kamen die vielen Flüchtlinge nach Deutschland. „Warum also sollte ich ins Ausland gehen, wenn ich die Notsituation direkt vor der Haustür in meiner Stadt hatte?“, erinnert sich die Frau, die noch heute bei „Fördern und Wohnen“ arbeitet.

