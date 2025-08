In den Sommerferien: Ab Montag ist deutschlandweiter Blitzermarathon

Bei der sogenannten „Speedweek“ werden Raser in ganz Deutschland ab Montag verstärkt kontrolliert – auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen wird die Polizei mehr blitzen und bestrafen. Besonders im Blick sind Orte, die für Verkehrsunfälle bekannt sind.

Laut einem Bericht des NDR will sich die Hamburger Polizei nicht näher zu den geplanten Schwerpunkten ihrer Kontrollen äußern. Klar ist, dass es einen Mix aus mobilen und stationären Blitzern geben wird. So wird es auch in Schleswig-Holstein geplant. Hier wollen die Beamten sich besonders auf überhöhte Geschwindigkeit und aggressives Fahrverhalten sowie sensible Bereiche vor Krankenhäusern und Seniorenheimen konzentrieren. In Niedersachsen soll örtlich besonders rund um Hannover und zeitlich am Mittwoch kontrolliert werden.

Der erste Blitzermarathon des Jahres fand Anfang April statt. Nun haben sich die Beamten der „Roadpol“, wie das dafür verantwortliche europäische Polizeinetzwerk heißt, einen Zeitpunkt mitten in den Sommerferien ausgesucht, an dem besonders viel auf den Straßen los ist. Die Ergebnisse der Aktion sollen spätestens kurz danach veröffentlicht werden. 2023 hatte Hamburg fast 44,13 Millionen Euro an Bußgeldern wegen überhöhter Geschwindigkeit auf den Straßen eingenommen. (prei)