Das ehemalige Restaurant „Süßwasser“ am Elbstrand an der Straße Övelgönne in Hamburg-Othmarschen. Foto: Pauline Reibe 

  • Othmarschen

paidIn bester Strandlage: Neue Mieter für Lokal in Othmarschen gesucht

Beim Essen Pötte am Elbstrand gucken und anschließend einen entspannten Spaziergang durch den Sand machen: Das ging bis zum Frühjahr 2025 nicht nur in der „Strandperle“, sondern auch im Restaurant „Süßwasser“ ein paar Meter weiter östlich. Seit Mai müssen Stammgäste nun auf das Lokal verzichten, das seine Türen geschlossen hat. Ein Immobilienunternehmen sucht jetzt nach neuen Wirten – und die Miete hat es der Lage entsprechend in sich.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

