Impftage in Hamburg: Jetzt ohne Termin den Grippe-Schutz holen

Die Grippesaison beginnt, die Infektionszahlen steigen. Deshalb bieten die Hamburger Bezirke offene Impfsprechstunden an.

Die Grippesaison beginnt und auch in Hamburg steigen die Infektionszahlen. Die sieben Hamburger Bezirke bieten deswegen am Dienstag und Mittwoch offene Impfsprechstunden an, zu denen Bürger:innen mit und ohne Termin kommen können, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte.

Grippewelle: Fälle verdoppelt

Allein von Anfang Oktober – dem Grippesaisonbeginn – bis zum 23. Oktober wurden in Hamburg 46 Fälle registriert. Das teilte das Institut für Hygiene und Umwelt mit. 15 der infizierten Menschen befanden sich im Krankenhaus, drei von ihnen sind gestorben. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gab es zur gleichen Zeit 24 Infektionen und zwei Todesfälle.

Viele Grippe-Fälle bleiben unentdeckt

Aus den Zahlen lasse sich noch kein Trend ableiten, so der Hausärzteverband Hamburg. Der Anstieg der Infektionen sei zu dieser Jahreszeit üblich. Zudem würden viele Infektionsfälle nicht registriert, da nicht jeder einen Arzt aufsuche und nicht auf jeden Arztbesuch eine Labordiagnose folge.

Impfung empfohlen!

Um sich und andere vor einer Infektion zu schützen, empfiehlt die Gesundheitsbehörde eine jährliche Grippeimpfung. Empfohlen wird die Impfung vor allem für Schwangere und Menschen ab 60 mit chronischen Erkrankungen.

Zusätzliche Impftage in Wandsbek und Altona

Wer sich impfen lassen will, kann an den Impftagen von 9 bis 18 Uhr zu den Gesundheitsämtern der Hamburger Bezirke kommen.

Darüber hinaus öffnet das Gesundheitsamt Wandsbek seine Türen schon am Montag von 9 bis 14 Uhr und das Gesundheitsamt Altona am Donnerstag von 8 bis 15 Uhr. Die Gesundheitsämter ergänzen so das Impfangebot von Hausärzten und dem Institut für Hygiene und Umwelt. (dpa/ee)