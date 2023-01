Unter Kindern verbreitet sich das Virus besonders stark (allerdings wird keine andere Altersgruppe so engmaschig überwacht wie Schülerinnen und Schüler, die inzwischen sogar dreimal wöchentlich getestet werden): Die Inzidenz unter den Fünf- bis 14-Jährigen liegt in Hamburg derzeit bei 536.

Knapp 200.000 Kinder und Jugendliche gehen derzeit auf Hamburgs Schulen, die Impfquote unter den Zwölf- bis 17-Jährigen beträgt aktuell 56,5 Prozent. In seltenen Fällen kommt es auch in dieser Altersgruppe zu schweren Corona-Erkrankungen und Impfdurchbrüchen, wie aus einer Senatsanfrage der AfD hervorgeht.

Seit Pandemiebeginn wurden dem Infektionsepidemiologischen Landeszentrum 21.528 laborbestätigte Infektionen bei Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 17 Jahren übermittelt (Stand 1. Dezember 2021).

Impfdurchbrüche bei Hamburgs Schülern

Dabei entwickelt nur rund jeder Dritte der jungen Infizierten überhaupt Symptome, wie der Senat mitteilt: Dem Landeszentrum liegen seit Pandemiebeginn für 6.541 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren Angaben zu Symptomen vor, zumeist allgemeine Krankheitsanzeichen wie Husten, Schnupfen, Fieber.

Nur ein Bruchteil musste ins Krankenhaus eingeliefert werden: 165 Jungen und Mädchen, was 0,8 Prozent der bestätigten Infektionen ausmacht. Sehr schwere Symptome wie Pneumonien (Lungenentzündungen) wurden in dieser Altersgruppe nur bei 20 Personen registriert, ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome, also akutes Lungenversagen) erlitten sieben Personen.

Auf die Frage der AfD nach Long-Covid-Erkrankten unter Hamburgs Kindern und Jugendlichen muss der Senat passen und verweist darauf, dass Long-Covid-Fälle nach dem Infektionsschutzgesetz nicht meldepflichtig sind: „Der Grund dafür ist, dass es bis heute keine einheitliche Falldefinition von Long-Covid gibt.“

Corona: Nicht jede Infektion ist ein Impfdurchbruch

Mit steigender Impfquote steigt statistisch auch in der Gruppe der Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Impfdurchbrüchen kommt: Bei 68 Hamburgern zwischen zwölf und 17 Jahren wurde trotz vollständiger Impfung eine Infektion nachgewiesen (Stand: 1. Dezember).

Dabei werden nur jene Fälle als Impfdurchbruch gezählt, bei denen die Geimpften Krankheitssymptome zeigen. Fällt der Coronatest positiv aus, ohne dass der Geimpfte etwas von der Infektion merkt, gilt das nicht als Durchbruch.

Von allen Altersgruppen zeigen die Zwölf- bis 17-Jährigen laut RKI den geringsten Anteil von Impfdurchbrüchen: Unter den jungen Erkrankten in Deutschland waren nur 8,3 Prozent vollständig geimpft. Zum Vergleich: In der Gruppe der über 60-Jährigen, die zumeist schon Anfang des Jahres geimpft wurden, waren 70,6 Prozent der in den vergangenen vier Wochen Erkrankten vollständig geimpft.