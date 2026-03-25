Die aktuelle LBS-Studie zum Immobilienmarkt im Großraum Hamburg liegt vor und zeigt für das Jahr 2025 stabile und leicht steigende Preise. Einige Stadtteile werden dabei „billiger“, besonders in einem Stadtteil aber gehen die Preise förmlich durch die Decke. Und auch eine spezielle Immobiliengruppe wird immer teurer – und das könnte den Traum von den eigenen vier Wänden für Normalverdiener ohne Erbschaft endgültig zum Platzen bringen.





