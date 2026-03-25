mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Immobilienpreise Hamburg

So entwickeln sich die Immobilienpreise in Hamburg. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

paidHamburg und Umland: Wo die Immobilienpreise steigen – und wo sie sinken

kommentar icon
arrow down

Die aktuelle LBS-Studie zum Immobilienmarkt im Großraum Hamburg liegt vor und zeigt für das Jahr 2025 stabile und leicht steigende Preise. Einige Stadtteile werden dabei „billiger“, besonders in einem Stadtteil aber gehen die Preise förmlich durch die Decke. Und auch eine spezielle Immobiliengruppe wird immer teurer – und das könnte den Traum von den eigenen vier Wänden für Normalverdiener ohne Erbschaft endgültig zum Platzen bringen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test