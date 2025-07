Immobilien in Hamburg: Neubaupreise ziehen an – das kosten Häuser und Wohnungen

Hamburg ist auf dem Immobilienmarkt die dritt-teuerste Stadt in Deutschland: Vor allem die Preise für Neubauten steigen, während Bestandswohnungen entgegen dem bundesweiten Trend stagnieren.

Das WohnBarometer von ImmoScout24, einer Online-Plattform für Wohnimmobilien, zeigt: Der Markt bestehender Eigentumswohnungen veränderte sich in Hamburg im zweiten Quartal kaum gegenüber dem Vorjahr. Die Quadratmeterpreise stiegen weniger als einen Prozent auf 5221 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Kaufpreise für Bestandswohnungen in Deutschland liegt bei 2545 Euro pro Quadratmeter.

Anders sieht es bei Neubauwohnungen aus: Im zweiten Quartal 2025 steigen in Hamburg die Kaufpreise für Neubauwohnungen im Vergleich zum Jahresbeginn. Mit 6749 Euro pro Quadratmeter landet die Hansestadt im Ranking der teuersten Städte Deutschlands hinter München und Stuttgart. Die Preise für Neubauwohnungen steigen im Quartalsvergleich um fast zwei Prozent und legen im Jahresvergleich sogar um fast fünf Prozent zu – in keiner anderen deutschen Metropole steigen die Preise so stark.

Preis für Neubauhäuser in Hamburg stark gestiegen

Neubauhäuser in Hamburg verteuerten sich innerhalb eines Jahres um mehr als sieben Prozent – so viel wie in keiner anderen deutschen Großstadt. In Deutschland kosten Bestandshäuser durchschnittlich 2846 Euro pro Quadratmeter, während ein Quadratmeter in Neubauhäusern 3883 Euro kostet – die Preise stiegen leicht gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt der deutsche Häusermarkt nur noch knapp unter den Spitzenpreisen vergangener Jahre.

Das könnte Sie auch interessieren: Besonders ein Grund überrascht: Hamburgs Schüler immer seltener auf Klassenfahrt

Gleichzeitig verschiebt sich die Nachfrage nach Eigentumswohnungen im Bestand und Einfamilienhäusern zunehmend ins Umland und in den ländlichen Raum – außerhalb der Städte wächst die Kaufnachfrage am stärksten. Wegen hoher Preise in den Städten weichen viele Kaufinteressenten auf umliegende und ländliche Regionen aus, die Nachfrage dort steigt deutlich. (mp)