In Hamburg werden immer weniger Geflüchtete registriert, doch die Unterkünfte sind überfüllt. Das hat mehrere Gründe.

Geflüchtete auf dem Weg zur Erstaufnahmeeinrichtung an der Schmiedekoppel in Hamburg-Niendorf (Archivbild). picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Aktuell kommen deutlich weniger Geflüchtete nach Hamburg – trotzdem platzen die öffentlichen Unterkünfte aus allen Nähten. Wie passt das zusammen? Der Rückgang der Asylanträge entlastet tatsächlich nur einen Teil des Systems – der Großteil läuft weiterhin am Limit.

Die Zahlen der Asylanträge in Deutschland sinken: Im Juni 2024 wurden mehr als 18.300 Erst- und Folgeanträge gestellt – im Juni 2026 waren es nur noch rund 5800. Ein Rückgang um 68 Prozent.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Nachdem Russland 2015 in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen hatte, verschärfte sich sich die katastrophale humanitäre Situation der Zivilbevölkerung noch weiter und führte zu einem erhöhten Zustrom an Schutzsuchenden aus diesem Land. Inzwischen hat der Zustrom jedoch wieder abgenommen, nachdem Syriens Machthaber Assad Ende 2024 gestürzt wurde.

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Weniger Geflüchtete kommen nach Hamburg

Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan löste 2021 die nächste große Welle aus. Seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine im Jahr 2022 suchen auch ukrainische Staatsangehörige in Deutschland Zuflucht. Zusätzlich finden allerdings weniger irreguläre Einreisen nach Europa statt sowie verschärfte Grenzkontrollen in Deutschland.

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Das macht sich auch in Hamburg deutlich bemerkbar. Bis Ende Juli wurden in diesem Jahr insgesamt 5373 Geflüchtete neu registriert. Im gleichen Zeitraum waren es im Jahr 2025 insgesamt 6267 – ein Rückgang von rund 14 Prozent.

Entwicklung der Zugänge von Asyl- und Schutzsuchenden in Hamburg von Juli 2024 bis Juli 2026. SFA/ Darstellung: MOPO

Zahl der Geflüchteten im Ankunftszentrum sinkt

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Auch die Zahlen der Geflüchteten, die in Hamburg eine Unterbringung benötigen, sinken. Hier ergibt sich im Vergleich der beiden Zeiträume ein Rückgang um 36 Prozent. Der direkte Effekt auf die Auslastung der Unterkünfte ist allerdings begrenzt. „Trotz der rückläufigen Zugangszahlen bleibt der Unterbringungs- und Platzbedarf in Hamburg anhaltend hoch“, sagt eine Sprecherin der Sozialbehörde auf MOPO-Anfrage.

Nur im Ankunftszentrum (ZEA) und in der Erstaufnahme ist die Belegung deutlich gesunken. Ein Beispiel: Im Ankunftszentrum standen im Juli dieses Jahres 1587 Plätze zur Verfügung – nur 386 waren belegt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Unterbringungen sieht die Lage ganz anders aus. Dort herrscht eine Überbelegung. Die Auslastung liegt bei rund 103 Prozent.

Kapazitäten und Belegung im Hamburger Ankunftszentrum SFA/Darstellung: MOPO

Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen leben sehr viele, schon früher aufgenommene Menschen, länger in den Unterkünften, weil es nicht genug Wohnraum gibt. Insbesondere bei größeren Haushalten sei das laut Sozialbehörde ein Thema. Hinzu kommt: Der Großteil der Bewohner in den Unterkünften sind zwar Geflüchtete, aber hier leben zum Beispiel auch obdachlose Menschen.

Die durchschnittliche Verweildauer aller in der öffentlich-rechtlichen Folgeunterbringung untergebrachten Personen beträgt aktuell laut Angaben der Sozialbehörde rund 4,2 Jahre (Stichtag: 30. Juni 2026.) Zum Vergleich: Am Stichtag 31. Januar 2026 lag sie bei rund 3,9 Jahren.

Mehr Unterkünfte in Hamburg fallen weg

Zum anderen fallen immer mehr Unterkünfte weg. In diesem Jahr sank die Kapazität bisher um rund 3000 Plätze. Das Gesamtsystem ist rechnerisch weiterhin zu 99,9 Prozent voll ausgelastet.

Unter anderem fällt die umstrittene Notunterkunft in der Schlachthofstraße weg. Hier lebten zeitweise bis zu 1200 Menschen. Aktuell prüft die Behörde, ob hier stattdessen Wohncontainer mit höherem Standard eingerichtet werden können.

Kapazitäten und Belegung der öffentlich-rechtlichen Unterbringung in Hamburg. SFA/Darstellung: MOPO

Besonders teure Unterkünfte wie Hotelplätze und temporäre Notstandorte sollen ebenfalls reduziert werden. Für diese Art der Unterbringung hat die Stadt im vergangenen Jahr rund 164 Millionen Euro ausgegeben.

Geflüchtete in Hamburg: Aus diesen Ländern kommen die meisten

Die größte Gruppe der Asylsuchenden, die in Hamburg bleiben, bilden derzeit Menschen aus Afghanistan und Ghana. Danach folgen Geflüchtete aus der Ukraine, der Türkei und dem Iran.

Derzeit reisen weniger Menschen über die zentrale und östliche Mittelmeerroute ein, also über Länder wie Italien oder Griechenland. Dafür sind wieder mehr über die westliche Mittelmeerroute, also über Spanien, unterwegs.