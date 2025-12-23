mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Einsamkeit ist unter jungen Menschen weiter verbreitet, als man denkt.

Einsamkeit ist unter jungen Menschen weiter verbreitet, als man denkt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

paid„Immer weniger Empathie“: Warum junge Menschen einsamer werden

kommentar icon
arrow down

Woran denken Sie beim Thema Einsamkeit? Vielleicht an einen verwitweten Senior, der allein aus dem Fenster schaut, kaum noch Freunde und keine Kinder hat? Vermutlich zumindest kaum an einen Siebenjährigen auf einem vollen Schulhof, einen jungen Vater, der seine Tochter zur Kita bringt, oder eine 19-Jährige in einem Hörsaal voller Gleichaltriger. Scham, Vorurteile, Unverständnis – aus welchen Gründen auch immer Einsamkeit bei jungen Menschen in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle spielt: Dramatische Zahlen zeigen, wie sehr diese „Volkskrankheit“ um sich greift. Aber warum? Und was können wir tun? Drei Frauen erzählen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test