Woran denken Sie beim Thema Einsamkeit? Vielleicht an einen verwitweten Senior, der allein aus dem Fenster schaut, kaum noch Freunde und keine Kinder hat? Vermutlich zumindest kaum an einen Siebenjährigen auf einem vollen Schulhof, einen jungen Vater, der seine Tochter zur Kita bringt, oder eine 19-Jährige in einem Hörsaal voller Gleichaltriger. Scham, Vorurteile, Unverständnis – aus welchen Gründen auch immer Einsamkeit bei jungen Menschen in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle spielt: Dramatische Zahlen zeigen, wie sehr diese „Volkskrankheit“ um sich greift. Aber warum? Und was können wir tun? Drei Frauen erzählen.





