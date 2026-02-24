Immer mehr Touris in Hamburg: Welche Gästegruppen besonders zulegten

Die Zahl der Touristen in Hamburg ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Insgesamt verzeichnete die Hansestadt rund 16,5 Millionen Übernachtungen, wie die Wirtschaftsbehörde mitteilte.

Das seien fast 336.000 oder 2,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Auslastung der Hamburger Hotels lag demnach bei durchschnittlich 77 Prozent.

Die meisten Gäste aus dem Ausland stammten aus Dänemark, gefolgt von der Schweiz und Österreich. Deren Übernachtungszahlen nahmen um 2,8 bis 5,5 Prozent zu. Rückgänge verzeichneten die Gewerbe dagegen bei Touristen aus den USA und Großbritannien. (mp/dpa)