In einem Mietshaus in Wilhelmsburg ziehen sich Risse durch das Gebäude. Jetzt bietet der Vermieter „vorsorglich” einen Umzug an.

Risse und blätternder Putz – viele Gebäude im alten Bahnhofsviertel in Wilhelmsburg sind in einem fragwürdigen Zustand. In der Thielenstraße hat der Vermieter jetzt seinen Bewohnern einen Umzug angeboten, weil sich Risse durchs Gebäude ziehen.

Konkret geht es um das Gebäude in der Thielenstraße 15–17, direkt gegenüber der Baustelle des Neuen Korallusviertels. „Wir kennen die Risse im Gebäude“, bestätigt der Vermieter Vonovia, dem die meisten Wohnungen in dieser Gegend gehören.

Risse in Wilhelmsburger Haus: Vonovia bietet Mietern Umzug an

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Ein Bausachverständiger führe im Auftrag des Konzerns regelmäßig ein statisches Rissmonitoring durch, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Jetzt haben sich die Bewegungen der Bausubstanz verstärkt.

„Um die Sicherheit zu gewährleisten, bieten wir vorsorglich einen Umzug in eine unserer anderen Wohnungen an und unterstützen die Betroffenen bestmöglich dabei“, so Vonovia weiter. Eine Gefahr für die Standsicherheit des Gebäudes bestehe derzeit aber nicht. Dazu, ob das Gebäude abgerissen werden soll, gebe es bisher keine Entscheidung.

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Situation erinnert an die Holstenstraße

Zuletzt hatte es schon einmal Wirbel um das alte Rathausviertel in Wilhelmsburg gegeben, weil in einigen Hinterhöfen große Rattenpopulationen leben. Inzwischen ist auch die örtliche Politik alarmiert. CDU, SPD, Grüne und FDP machen Druck und fordern unter anderem eine radikale Grundreinigung der Innenhöfe sowie den Austausch und die Sanierung der Müllcontainer.

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Der Vorfall erinnert an den aktuellen Abriss eines Wohnhauses in der Holstenstraße. Das Wohnhaus mit einem Laden im Erdgeschoss war seit dem 23. Juli gesperrt, weil es jederzeit einstürzen könnte. Lange Risse klafften an tragenden Teilen der Rückseite. Als klar wurde, wie gefährlich die Lage ist, wurden die Mieter sofort evakuiert, ihr Habe mussten sie zurücklassen. Am Dienstag wurde mit den Abrissarbeiten an dem Gebäude begonnen. Auch die umstehenden Häuser sind derzeit unbewohnbar.