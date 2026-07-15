Im Alter pflegebedürftig: Für viele Menschen reicht das eigene Geld nicht aus, um die Kosten zu tragen. Sie sind auf Sozialhilfe angewiesen – und es werden mehr.

Zwei Senioren sprechen im Garten eines Pflegeheims miteinander. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Elisa Schu

In Hamburg ist die Zahl der Pflegebedürftigen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, gestiegen. So haben in der Hansestadt im vergangenen Jahr 12.640 pflegebedürftige Menschen finanzielle Hilfen vom Staat erhalten – fünf Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Mehr als die Hälfte der Bezieher (53 Prozent) wurde stationär in Pflegeeinrichtungen versorgt.

Sozialhilfeberechtigt sind Personen, die die Kosten der Pflege nicht selbst oder durch Leistungen Dritter wie der Pflegeversicherung decken können.

84 Prozent der Empfänger waren demnach älter als 64 Jahre. Der Anteil der Frauen unter den Beziehern lag den Angaben zufolge bei 63 Prozent. (dpa/mp)