Grillkohle, Zigarettenkippen und säckeweise Verpackungen am Elbstrand. Besonders wenn am Wochenende die Sonne gelacht hat, haben die Leute von der Stadtreinigung nichts zu lachen. In welchen Parks und Quartieren es an heißen Tagen am stärksten vermüllt ist und wo an ganz normalen Tagen, was erwischte Müllferkel in Zukunft zahlen müssen und welchen Trend die Stadtreinigung für steigende Müllberge verantwortlich macht, lesen Sie im MOPO-Müllreport.





